Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde elektrik akımına kapılan küçük çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2024 21:30, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2024 21:38
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde elektrik akımına kapılan küçük çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kırsal Divriği Mahallesi'nde 7 Ağustos'ta bahçedeki elektrik kablosuna temas eden İbrahim Güneş (3) akıma kapıldı.
Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekibince kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Güneş, yaşam mücadelesini kaybetti.