İzmir açıklarında 65'i geri itilen 112 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar, Menderes, Karaburun ve Urla ilçeleri açıklarında, 23'ü çocuk 112 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Menderes ilçesi açıklarında lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine ekip sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 14'ü çocuk 65 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Karaburun ve Urla ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botların motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, sürüklenen lastik botlardaki 9'u çocuk 47 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.