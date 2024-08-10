Hastane otoparkında kendine zarar veren şahıs hayatını kaybetti
Şırnak Devlet Hastanesi otoparkında vücudunun çeşitli yerlerini kesici aletle keserek kendisine zarar veren şahıs hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2024 23:13, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2024 23:14
Şırnak Devlet Hastanesi otoparkında aracının içerisinde kanlar içinde bulunan Musa A., hastane personeli tarafından hastane acil servisine götürüldü. Ağır yaralanan şahıs, doktorların müdahalesine kurtarılamadı.
Musa A.'nın vücudunun çeşitli yerlerini kesici aletle keserek kendisine zarar verdiği öğrenildi.