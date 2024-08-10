Düğünde maganda ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı
Giresun'un Eynesil ilçesinde düğünde silahla ateş edilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2024 23:35, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2024 23:36
GİRESUN (AA) - Giresun'un Eynesil ilçesinde düğünde silahla ateş edilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ören Beldesi Kıran Mahallesi'ndeki alanda düzenlenen düğünde, kimliği belirlenemeyen kişilerce silahla ateş edildi. Mermilerin isabet ettiği H.Ö ve B.Y. yaralandı.
Ağır yaralanan H.Ö, kaldırıldığı Eynesil Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede tedavi altına alınan B.Y, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için arama çalışmalarını sürdürüyor.