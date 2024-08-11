Türkiye'nin dediği oldu! Yabancı okullar yola geldi
Uzun yıllardır tartışılan ama çözülmeden rafa kalkan yabancı okul krizinde bu defa aynı senaryo tekrarlanmadı. MEB bu konuda dik durdu ve istediğini aldı. Fransa hizaya geldi. Yeni kayıt ve nakil yasaklandı, Türkçe dersler geliyor.
Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına dahil olmak istemeyen Türkiye'deki 12 yabancı okul krizinde sona gelindi. Yıllardır bir şekilde gündeme gelen ama çözülmeden kapanan yabancı okul probleminde bu defa aynı senaryo tekrarlanmadı. MEB, ilgili okullara bir anlaşma sunup, bunun imzalanmaması halinde bu okullara Türk öğrenci alınamayacağını ve öğrencilerin Türk okullarına nakledileceğine ilişkin nota verdi. 'Bekle-gör' politikası sürdüren MEB bu konuda dik durdu ve sonunda istediğini aldı.
Türkiye'deki iki Fransız okulu Charles de Gaulle ve Pierre Loti ile olmak üzere geri adım atmakta direnen bazı okullar uzun müzakereler sonucunda Türkiye'nin şartlarını kabul etti. İşte tarafların altına imzasını attığı o anlaşmanın maddeleri:
1) Fransa'da yaşayan Türk öğrencilerin "Türkçe" öğrenimini de içeren kapsamlı
bir eğitim iş birliği anlaşması çalışmalarına başlanması ve en kısa sürede tamamlanması
yönünde müzakerelerin devam etmesi karara bağlandı.
2) Yasal statü verilmesini öngören uluslararası anlaşma karara bağlanana kadar
adı geçen okullara yeni Türk öğrenci kaydı yapılmayacaktır. Bu çerçevede Charles
De Gaule ve Pierre Loti okullarının ana sınıfları ve ilkokullarının birinci
sınıflarına 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 2024-2025 eğitim öğretim yılı ve
sonrasını kapsayacak şekilde yeni Türk öğrenci kaydedilmeyeceği, aynı şekilde
ara sınıflara da yeni nakil öğrenci alınmayacağı kayıt altına alındı.
3) 2024 yılının ocak ayı itibarıyla okullarda mevcut Türk öğrencilerin listesi
ile AEFE (Fransız Yurt Dışı Eğitim Ajansı) tarafından marka verilen okulların
bilgileri, önümüzdeki ders yılı başlamadan önce bakanlığımıza teslim edilecek.
4) Ayrıca bu okullar, kanuni bir statüye kavuşturuluncaya kadar ilgili sınıf
düzeylerinde "Türk dili, Türk kültürü, Türk edebiyatı, Türk tarihi ve coğrafya"
dersleri, bakanlığımızca görevlendirilecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğretmenlerce
okutulabilecek. Bünyelerinde açılacak ofislerde görevlendirilecek bakanlık yetkilileri
ve devletimizin diğer ilgili birimlerince bu okulların eğitim öğretim süreçleri
takip edilerek denetlenecek.