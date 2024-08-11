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E-ticarette iade masrafı bir yıl ertelendi

İnternetten satışta iade masraflarında tüketici lehine erteleme geldi. Tüketiciler 1 yıl daha gerekçe göstermeksizin cayma haklarını kullanmaya devam edecek.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 11 Ağustos 2024 08:37, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2024 08:32
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E-ticarette iade masrafı bir yıl ertelendi

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri sevindiren bir karara imza atarak e-ticarette iade masraflarının tüketiciye yansıtılmasını 1 yıl erteledi. Düzenlemeyle tüketicilerin herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma haklarını kullanmaya devam etmeleri sağlandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan bakanlık, elektronik ticaretin çok sayıda ürün çeşidini zaman ve mekan sınırından bağımsız olarak hızlı, kolay ve daha düşük maliyetle tüketicilere sunabildiğini ifade etti. Bakanlık, satıcılar bakımından ise işyeri kira maliyetinin olmaması, ayrıca stok ve finansman maliyetlerinin ise daha düşük olması gibi faktörlere bağlı olarak elektronik ticaretin toplam perakende ticaretten aldığı payın her geçen yıl geleneksel ticarete nazaran arttığının gözlemlendiğine dikkat çekti.

Bakanlık, açıklamasında şunları kaydetti: "Elektronik ticaretin artan hacmi ve önemi, artan e-ithalat ile beraber kalitesiz ve güvensiz ürünlerden kaynaklı ilave belirsizliklerin olması nedenleri ile tüketicilerimizin mağduriyetini engellemek adına düzenlemelerimizi titizlikle devam ettirmekteyiz."

CAYMA HAKKINI KULLANACAK

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, küresel gelişmeler ve Avrupa Birliği mevzuatındaki güncellemelerin yakından takip edilerek iç hukuka entegre edildiği anlatılarak, bu doğrultuda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerinde satıcılar ile tüketiciler arasında adil bir dengenin sağlanması ve tüketicilerin evrensel standartlarda korunması hedefi ile düzenlemeler yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz düzenlemeyle, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen değişikliklerin 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmesine ilişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile cayma hakkının kullanılabileceği mal ve hizmetlere ilişkin sınırlamalar ve iade masraflarının sözleşme ile tüketici tarafından karşılanabileceğine ilişkin hükümler ertelenerek tüketicilerimizin herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma haklarını kullanmaya devam etmeleri sağlanmıştır" denildi.

TÜKETİCİ MAĞDURİYETLERİ ENGELLENECEK

Düzenlemeler sonrası, sektördeki uyumlaştırma sürecinin daha sağlıklı ve etkin işleyebilmesi, Türkiye'de vergi dahil yasal temsilciliği bulunmayan ve iş hacmi son dönemlerde çok hızla artan yurtdışı menşeli e-ithalatta ki ücretsiz kargo, ücretsiz iade, fırsat indirimleri gibi cazip teklifler ile genellikle kalitesiz ve güvensiz ürünlere olan talebin suni olarak artırılmasından kaynaklı tüketici mağduriyetlerinin yaşanmasının engellenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi: "Bunun yanında yerli pazar yerleri ve satıcılar bakımından iç piyasanın dengesiz ve kontrol dışı bir elektronik ticaret pazarına dönüşebilme ihtimali göz önünde bulundurularak, iç piyasanın dengesiz ve kontrol dışı bir elektronik ticaret pazarına dönüşebilme ihtimalinin gözetilmesi, ayrıca iç pazardaki satıcıların haksız rekabete uğrama ihtimali göz önüne alındığında, iç piyasamızın korunması amaçlanmaktadır. Üreticilerimizi korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edilecektir."

BARIŞ ŞİMŞEK

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