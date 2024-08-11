Altun'un İnstagram paylaşımı sonrası, Ekşi Sözlükte hedef alındı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Instagram'ın erişime açılmasının ardından yaptığı ilk paylaşımda, şehit İsmail Haniye'yi rahmet ve minnetle andı, ekşi sözlük yazarları çıldırdı. Ekşi Sözlük'te Fahrettin Altun hedef alınmaya başlandı.

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