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Park, bahçe ve mesire alanları, bisikletli 'Martı' polislere emanet

Bisikletli Polis Ekipleri 'Martılar' park, bahçe ve mesire alanlarında, havanın ısınmasıyla artan ziyaretçi yoğunluğu sebebiyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı görev yapıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2024 11:58, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2024 12:09
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Park, bahçe ve mesire alanları, bisikletli 'Martı' polislere emanet

2002 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü çatısı altında kurulan Bisikleti Polis Ekipleri 'Martılar', vatandaşların sıkça uğradı dinlenme alanlarında huzur ve güvenliğin sağlanması için yoğun mesai harcıyor. Ankara'da 2019 yılından beri faaliyette bulunan Matılar, başkentlilerin uğrak noktalarından Eymir Gölü, Mogan Gölü, Göksu Parkı ve Başkent Millet Bahçesi'nde görev yapıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği bünyesinde kurulan ve 20 personelden oluşan martı polisler, bahar ve yaz aylarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bu alanlarda meydana gelebilecek suçlara ilk müdahaleyi yapıyor. Ekipler, gün boyu yaptıkları devriye ve şüpheli şahıslara yaptıkları Genel Bilgi Toplama (GBT) gibi faaliyetleriyle de önleyici güvenlik hizmetlerinde bulunuyor. Vatandaşların can ve mal güvenliği için pedal çeviren Martılar, her an göreve hazır halde bekliyor.

"Martı polis olmak isteyen kişilerin içerisinde doğa ve spor sevgisi olmalı"

Eymir Gölü'nde görev yapan Martı Polislerden Fuat Refik Çay, "Martı polisler, teşkilatımız içerisinde gönüllülük esasına göre seçiliyor. Bunun yanı sıra martı polis olmak isteyen kişilerin içerisinde doğa ve spor sevgisi olması lazım. Çünkü bizim mesaimizin çoğu doğa içerisinde bisiklet sürmekle geçiyor" dedi.

"Görev bölgemizde her hangi bir suç teşkil eden konu olmaması için sürekli devriye halindeyiz"

Herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için sürekli hareket halinde olduklarını ifade den Çay, "Bisikletli ekipler, motorize ekiplerin giremediği yerlere veya kısıtlı hizmet yürüttüğü yeşil, mesire ve fuar alanları ile tarihi ve turizm bölgelerinde önleyici polislik hizmetleri faaliyetlerinde bulunuyoruz. Görev bölgemizde her hangi bir suç teşkil eden konu olmaması için sürekli devriye halindeyiz. Buna rağmen bir suç işlenirse öncelikli olarak unsurlarını muhafaza altına alıyoruz. Ardından ise söz konusu suçun soruşturmasını yürütecek birimlere bilgi veriyoruz. Eğer kaçan şüpheli varsa da onları yakalamakla görevliyiz" ifadelerine yer verdi.

"Sürekli spor halinde olduğumuz için kişisel sağlığımızı koruyabiliyoruz"

Bisiklet sürmenin kişisel sağlığa faydalı olduğuna da değinen Çay, "Görev yaptığımız Eymir Gölü'nde Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 4 bisiklet ve 6 polis olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu zamana kadar bisiklet kullanmanın herhangi bir olumsuzluğunu görmedik. Sürekli spor halinde olduğumuz için kişisel sağlığımızı koruyabiliyoruz. Vatandaşla daha fazla bir arada olduğumuz için emniyet ile halkın bütünleşmesini de katkı da bulunduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

Sıcak havaların performanslarına olumsuz etkisi olduğunu dile getiren Çay, "Bizler yaz ve bahar aylarında görev yapıyoruz. İşimiz genellikle efor sarf etmek olduğu için sıcak havalar performansımızı etkiliyor ama biz vatandaşlarımız için her şartta görevimizin başındayız" dedi.

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