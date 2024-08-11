Kurtulmuş'tan Cumhuriyeti ilan eden 2. Dönem TBMM'nin açılış yıl dönümü mesajı

Kurtulmuş, Cumhuriyeti ilan eden 2. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Aziz milletimizden aldığı güçle, 11 Ağustos 1923 günü zor koşullarda açılan, kısa süre sonra da Cumhuriyet'imizi ilan eden 2. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış gününü derin bir saygıyla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Meclisin o gün açılan kapılarının, ülkemizin millet iradesi ve bağımsızlık yolunda attığı önemli adımları müjdelediğini aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün önderliğinde açılan, milli egemenliğimizin teminatı olan Meclisimizin bu özel gününü kutluyor ve faaliyetlerimize emeği geçen tüm milletvekillerimize minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Milletimizden aldıkları vekaletle yaptıkları özverili çalışmaları ve fedakarlıkları, kuruluş sürecinde ve sonrasında kritik bir rol oynamıştır. Gazi Meclisimiz, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde tarihi bir başarıya imza attığı o mücadele dolu günlerin en büyük eseridir. Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu esası üzerine kurulduğunu her daim hatırlayarak, millet iradesinin tecelligahı olma görevini kararlılıkla sürdürecektir."

Kurtulmuş, "Cumhuriyet'imizin ikinci asrında, geçmişin mirasını yaşatarak, demokratik değerlerimizi ve hukuk devleti anlayışımızı daha da güçlendirmek, hepimizin ortak hedefidir. Milletimizin ortak hedefleri doğrultusunda kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğiz. Bu anlamlı günde, Meclisimizin ve Cumhuriyet'imizin kurucularını saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.