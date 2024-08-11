Düğün salonu önünde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü
Sultangazi'de düğün salonu önünde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2024 14:42, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2024 14:44
Cebeci Mahallesi, 1. Cebeci Caddesi'ndeki bir düğün salonu önünde bekleyenlere dün akşam saatlerinde motosikletli 2 kişi silahla ateş etti.
Açılan ateş sonucu kaldırımda bekleyen kalabalıktaki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Durumu ağır olan yaralı Z.E. (20) hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Şüphelilerin yakalanması için polisin başlattığı çalışmalar sürüyor.