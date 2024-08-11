Düğün salonu önünde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü

Durumu ağır olan yaralı Z.E. (20) hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cebeci Mahallesi, 1. Cebeci Caddesi'ndeki bir düğün salonu önünde bekleyenlere dün akşam saatlerinde motosikletli 2 kişi silahla ateş etti.

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