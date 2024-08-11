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Milyonluk arabanın üstünden ATV ile atladı, Yusuf Dikeç pozu verdi

Kullandığı araçlarla gündemden düşmeyen Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, bu kez ATV ile milyonluk Lamborghini'nin üzerinden atlayarak akrobasi gösterisi yaptı. Minik Zayn'ın zafer pozu ise Yusuf Dikeç'in olimpiyatlardaki atıcılık hareketi oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2024 15:30, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2024 15:13
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Milyonluk arabanın üstünden ATV ile atladı, Yusuf Dikeç pozu verdi

Yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, bu kez Kırantepe'de ATV ile milyonluk Lamborghini Revuelto'nun üzerinden atlayarak akrobasi gösterisi yaptı. Adeta nefes kesen gösteri sonrasında minik Zayn'ın zafer pozu ise Yusuf Dikeç'in olimpiyatlardaki atıcılık hareketi oldu. "Zaynn arabalar uçmaz!" notuyla paylaşılan sosyal medya görüntüsü milyonlar tarafından izlenirken beğeni yağmuruna tutuldu.

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