Yurt dışı çıkış harcı yarın zamlanıyor
Yurt dışı çıkış harç ücreti yarından itibaren 150 liradan 500 liraya yükselecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ağustos 2024 15:59, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2024 16:01
Vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 2 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanunla yurt dışı çıkış harcı 150 liradan 500 liraya yükseldi. Bu miktar her yıl değerleme oranına göre artacak.
Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe girecekti.
Böylece yeni yurt dışı çıkış harç ücreti yarından itibaren (12 Ağustos) geçerli olacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), harçların 12 Ağustos beklenmeden ödenmesine imkan sağlamıştı.