Acun Ilıcalı yeni takım almak için harekete geçti

Bulgar basını, Edirne doğumlu olduğunu vurguladığı Ilıcalı'nın geçen ayın sonunda İkinci Lig'den Arda (Kırcaali), Lokomotiv (Sofya) ve FC Lovech ile görüşmeler yapacağı yönünde haberlere dikkat çekti. Ancak Ilıcalı daha sonra Bulgaristan'a yatırımdan vazgeçti ve Slovenya'ya yöneldi. Slovenya'nın Maribor takımını almak için girişimlere başladı.

Habere göre, Ilıcalı Moribor Ludski Vrat stadında bir niyet mektubu sundu ve Maribor takımıyla nasıl bir işbirliği öngördüğünü anlattı.

Hull City'nin sahibi olan, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi de olan iş insanı Ilıcalı, "Eylül ayında işleri halledeceğimizi düşünüyorum. Tüm belgeleri beklemek zorundayız ama zaten kulübün birçok faaliyetinden biz sorumluyuz. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Kulübü başarılı kılmak için işleri nasıl organize edeceğimi biliyorum. Maribor Avrupa'da mücadele edebilecek bir takım. Bu çok önemli. Amacımız Avrupa'da başarı yaratmaktır. Bu kimsenin kulüp ortağı olmayacak, kendi başarılarını yazmalı. Takımı geliştirmek ve yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Taraftarları da sevindireceğimize inanıyorum. Takım dengeli ve başarılı olduğu anda adım adım ilerleyeceğiz" dedi.