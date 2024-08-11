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UNRWA: İsrail'in tahliye kararı sonrası 75 binden fazla Filistinli göç etti

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in son tahliye kararının ardından Gazze'nin güneyinde 75 binden fazla Filistinlinin göç ettiğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2024 16:18, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2024 16:20
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UNRWA: İsrail'in tahliye kararı sonrası 75 binden fazla Filistinli göç etti

İsrail'in, Gazze'nin Han Yunus kentinin doğusundaki Filistinlilere tahliye uyarısının ardından çok sayıda Gazzeli aile, kentin batı bölgelerine göç ediyor.

Lazzarini, sosyal medya hesabından Han Yunus'un doğusundan batısına doğru toplu göç eden Filistinlilerin fotoğrafını paylaşarak, "Filistin halkının sonu gelmeyen kitlesel göçü devam ediyor." ifadesini kullandı.

Filistin halkının, onlarca yıldır çok kez savaş ve çatışmalara tanık olduğunu vurgulayan Lazzarini, İsrail'in tahliye kararının ardından sadece son günlerde Gazze'nin güneyinde 75 binden fazla Filistinlinin daha yerinden edildiğini kaydetti.

Lazzarini, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Bazısı sadece çocuklarını yanında taşırken, bazısı ise küçük bir çanta içinde tüm hayatını taşıyor. Ailelerle dolup taşan sığınaklara doğru gidiyorlar. Her şeylerini kaybettiler ve her şeye ihtiyaçları var. Diğer savaşların aksine Gazze halkı sıkışmış durumda ve gidecek hiçbir yerleri yok."

Han Yunus'ta yeniden zorunlu göç dalgası

İsrail ordusunun yeniden kara saldırısı başlatması ve bazı bölgeler için yaptığı "tahliye" çağrıları nedeniyle Han Yunus'un doğusunda yeniden büyük bir zorunlu göç dalgası yaşanıyor.

Han Yunus'ta daha önce 10'a yakın mahallenin boşaltılmasını isteyen İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 8 Ağustos'ta yaptığı açıklamada pek çok beldeyi kapsayan geniş bir alanın daha tahliye edilmesi çağrısında bulunmuştu.

İsrail ordusu, bugün, Han Yunus'ta "İsrail'e füze atışları ve terör eylemleri için kullanıldığını" iddia ettiği bir bölgenin daha boşaltılması çağrısı yapmıştı.

İsrail'in Han Yunus'un doğu bölgelerine yönelik yoğun baskınları günlerdir devam ediyor.

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