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Uzmanlara göre çocuğunuza söylememeniz gereken 5 cümle

Ebeveynler, çocuklarını rahatlatmak ve onları iyi hissettirmek için bazı ifadelere başvurabilir ancak çocuk psikolojisi üzerine çalışan uzmanlar, bazı cümlelerin kullanılmamasını öneriyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 11 Ağustos 2024 16:24, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2024 16:27
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Uzmanlara göre çocuğunuza söylememeniz gereken 5 cümle

Psikologlara göre çocuğunuzla iletişim kurarken kullandığınız bazı ifadeler, onların duygularını bastırmasına neden olabilir. İşte uzmanlara göre çocuğunuza söylememeniz gereken 5 cümle...

1. Ağlamayı bırak/Ağlama

Çocuğunuzun ağladığını görürken ona ağlamamasını söylemek isteyebilirsiniz ancak bu ifade, çocukların duygularını bastırmasına neden olabilir. Uzmanlara göre, çocukların ağlayarak duygularını ifade etmesi oldukça doğal ve sağlıklı.

2. İyisin/Bir şey yok

Çocuğunuzu rahatlatmak için her şeyin yolunda olduğunu söylemek isteyebilirsiniz ancak onları iyi hissettirirken kullandığınız ifadeler, onların duygularını ciddiye almadığınız anlamına gelebilir. Olay sizin için "küçük" bile olsa çocuğunuzun bakış açısını da göz önünde bulundurmaya çalışın.

3. Sana söylemiştim

Uzmanlara göre çocuğunuzu eleştirmek için kullandığınız ifadeler oldukça yanlış. Çocuğunuzu suçlamak ve utandırmak, gelecekte başlarına kötü bir durum geldiğinde yardım aramakta zorluk çekmelerine neden olacaktır.

4. Korkma /Korkacak bir şey yok

Bu tür ifadeler, çocukların kendilerini yalnız hissetmesine ve korkularıyla baş başa kalmasına neden oluyor. Çocuğunuza korkmamasını söylemek yerine korkularını yenmek için yönlendirmeye çalışın.

5. Hadi neşelen/Mutlu görün biraz

Çocuğunuzun üzgün bir anında "Hadi neşelen" demek çok masum bir ifade gibi görünebilir. Ancak uzmanlara göre bu ifade, "Üzgün olmak iyi değildir, hep mutlu olmak zorundasın" mesajı veriyor.

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