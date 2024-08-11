Erdoğan, şehit Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in ölüm yıl dönümüyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu:

"Bölücü terör örgütünün alçak saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Eren'imizin, Ferhat Astsubay'ımızın ve tüm şehitlerimizin katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."