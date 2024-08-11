Mersin'de denize giren bir kişi boğuldu

Kıyıya çıkartılan şahsın cansız bedeni daha sonra otopsi için adli tıpa götürüldü.

Sabaha kadar süren çalışmalarda şahsın cansız bedenini 50 metre açıkta 5 metre derinlikte dalgıçlar tarafından buldu.

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