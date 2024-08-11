2024-YÖKDİL/2 temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

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