Termometreler 41 dereceyi gösterdi! Sıcaktan bunalanlar sahile akın etti

Antalya'da öğle saatlerinde termometreler 41 dereceyi gösterirken nem oranı ise yüzde76 seviyelerinde seyretti. Hissedilen sıcaklık ise 46 derece olarak kayıtlara geçti.

Yüksek nem dolayısıyla sıcaktan bunalan kenti yabancı turistler ve Antalyalılar Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Deniz suyu sıcaklığının 30 derece olarak ölçüldüğü Antalya'da kimi vatandaşlar denize girerek serinlemeye çalışırken kimileri ise gölgelik alanları tercih etti.

"SICAKLIK ÇEKİLMİYOR"

Sıcak hava nedeniyle hafta sonunu ailesi ile birlikte Konyaaltı'nda denize girerek geçirmeyi tercih ettiğini belirten Hasan Akyıldız, "Havalar bu sene çok sıcak, kendimizi denize atıyoruz. Önceki günlere biraz daha gazla sıcak ve nem var. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. Fırsat buldukça geliyoruz" dedi. Ankara'dan Antalya'ya oğlunun yanına geldiğini belirten Kahraman Uçar ise, "Nisan ayında Antalya'ya oğlumun yanına tatile geldim. Hava çok sıcak ağır geçiyor, çekilmiyor. Birkaç gün önce daha sıcaktı. Dışarıya bile çıkamıyorduk. Denize geldiğimiz zaman güzel, ama evde kalınca sıcaklık çekilmiyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıllara göre Antalya'nın hava sıcaklığında artış olduğunu belirten Dilek Oktan da "Geçen yıllara göre hava baya sıcak. Çalışmaktan fırsat buldukça hafta sonları Konyaaltı Sahiline geliyoruz. Pazar gününü es geçmemeye çalışıyorum. En azından sahilde keyif yapıyorum. Geçen hafta daha sıcaktı, bugün daha güzel.

Antalyalılar genelde serinlemek için klimanın karşısında otururlar. Denize falan gelmezler, bunu genelde tatilciler yapar. Hele 12-16 saatleri arasında dışarıya çıkartamazsın. Has Antalyalı ya yaylaya çıkar, ya da klimanın karşısında oturur. Ben denizi tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.