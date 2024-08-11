Tokat'ta ormanlık alanda yangın
Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2024 19:09, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2024 19:11
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Tepekışla köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı.
Tokat Valisi Abdullah Köklü, "Ekiplerimizin müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalışıyoruz" dedi.