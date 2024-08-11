Çanakkale'de otomobille minibüs çarpıştı: 7 yaralı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2024 20:11, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2024 20:12
Edirne'nin Keşan ilçesi yönünden Gelibolu'ya gelen V.K.'nin kullandığı otomobil, Güneyli köyünden ana yola çıkan S.K. idaresindeki minibüsle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 7 kişi hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu kişilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.