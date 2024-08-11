Fındık işçilerini taşıyan tarım aracı direğe çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Serdivan Selahiye Mahallesinde fındık toplamak için gittikleri bahçeden dönen işçileri taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tarım aracı yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazanın ardından tarım aracının römorkundan fırlayan 7 işçi ile araç sürücüsü yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edilen yaralılardan 1'i hayatını kaybetti, 3 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.