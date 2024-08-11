Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile yaptığı görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, Somali ile Etiyopya arasındaki gerginlik, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Somali arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'nin Etiyopya ile yaşadığı gerginliğin çözümü için Türkiye'nin gayretlerine devam edeceğini, iki ülke arasında uzlaşının tesisi için Türkiye'de gerçekleşecek ikinci tur görüşmelerinde somut sonuçlar beklendiğini belirtti.