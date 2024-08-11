Sakarya'da balık tutarken vücuduna kurşun isabet eden kişi öldü

Hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kafalı'nın cenazesi, SEAH Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede vücuduna kurşun isabet ettiği belirlenen Kafalı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) kaldırıldı.

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