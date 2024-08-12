12 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Tokat'ta orman yangını: 20 dönüm kül oldu
Tokat'ta orman yangını: 20 dönüm kül oldu
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Tuzla'daki şantiyede göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Tuzla'daki şantiyede göçük: İki işçi hayatını kaybetti
2024-YÖKDİL/2 cevap anahtarları yayımlandı
2024-YÖKDİL/2 cevap anahtarları yayımlandı
Besilik ithalatına ilişkin iddialara yanıt
Besilik ithalatına ilişkin iddialara yanıt
Erdoğan, şehit Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'i andı
Erdoğan, şehit Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'i andı
Yurt dışı çıkış harcı yarın zamlanıyor
Yurt dışı çıkış harcı yarın zamlanıyor
Kuzey Irak'a beş yeni üs
Kuzey Irak'a beş yeni üs
Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi
Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi
Düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü
Düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü
Dışişleri Bakanı Fidan'dan, son 2 ayda yoğun diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Fidan'dan, son 2 ayda yoğun diplomasi trafiği
500'ün üzerinde şehit yakını ve gazi daha kamuya atanacak
500'ün üzerinde şehit yakını ve gazi daha kamuya atanacak
Türkiye'nin genç nüfus oranı projeksiyonları alarm veriyor
Türkiye'nin genç nüfus oranı projeksiyonları alarm veriyor
TBMM, Abbas'ın katılacağı olağanüstü toplantıya hazırlanıyor
TBMM, Abbas'ın katılacağı olağanüstü toplantıya hazırlanıyor
Bakan Yumaklı açıkladı: Kesimhanelere kamera zorunluluğu getiriliyor
Bakan Yumaklı açıkladı: Kesimhanelere kamera zorunluluğu getiriliyor
Barınaklar için ilk adım atıldı
Barınaklar için ilk adım atıldı
Kurallara uymazsa sıra Telegram'da
Kurallara uymazsa sıra Telegram'da
Sınır birliklerinde kan değişimi
Sınır birliklerinde kan değişimi
En büyük dert arsa! Konut krizini hazine çözer
En büyük dert arsa! Konut krizini hazine çözer
Türkiye'nin dediği oldu! Yabancı okullar yola geldi
Türkiye'nin dediği oldu! Yabancı okullar yola geldi
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü
İletişim Başkanı Altun'dan Instagram'da anlamlı paylaşım
İletişim Başkanı Altun'dan Instagram'da anlamlı paylaşım
Instagram'a erişim engeli kaldırıldı
Instagram'a erişim engeli kaldırıldı
Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
Esnafları internet bankacılığıyla 3 milyon TL dolandırdılar
Esnafları internet bankacılığıyla 3 milyon TL dolandırdılar
Otobüs kazasında yaralanan yolcu: İçime doğmuştu
Otobüs kazasında yaralanan yolcu: İçime doğmuştu
Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı
Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı
AK Parti'den Roblox ve Instagram açıklaması
AK Parti'den Roblox ve Instagram açıklaması
Ayşe'yi öldüren reklam panosu soruşturmasında bilirkişi raporuna itiraz
Ayşe'yi öldüren reklam panosu soruşturmasında bilirkişi raporuna itiraz
Belediye başkanının şoförü restoranda öldürüldü
Belediye başkanının şoförü restoranda öldürüldü
Ana sayfaHaberler Siyasi

12 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları

12 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ağustos 2024 00:01, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2024 00:03
Yazdır
12 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin işgücü istatistikleri ile ciro ve ticaret satış hacim endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (728 gün) vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in ilk haftası Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ve Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Rize/Muğla/21.00)

2- Trendyol 1. Lig'in ilk haftası Central Hospital Ümraniyespor-Çorum FK müsabakasıyla sona erecek.

(İstanbul/21.00)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho ile bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/19.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber