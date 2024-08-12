12 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

3- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho ile bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.

1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin işgücü istatistikleri ile ciro ve ticaret satış hacim endekslerini açıklayacak.

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