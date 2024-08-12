Para kuleleri Yargıtay'da

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının kayıt dışı parayla satın alınmasıyla ilgili davada iddianame tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonucunda 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin bir örneğini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Savcılık, Yargıtay'dan usulsüz toplanan paralarla satın alındığı gerekçesiyle davaya konu taşınmazın hazine adına tapuya tescil edilmesi ve paraların da hazineye aktarılması için gereğinin yapılmasını talep etti.

HAZİNEYE İRAT KAYDEDİLSİN

Yazıda, siyasi partilerin taşınmaz mal edinmelerinin ve hangi usule göre gelir sağlayabileceklerinin Siyasi Partiler Kanunu'nda düzenlendiği, siyasi partilerin mali denetimlerinin de Anayasa Mahkemesi tarafından yapılacağının ilgili kanunda açıkça belirtildiği vurgulanarak, şöyle devam edildi: "CHP İstanbul İl Başkanlığı binası olarak kullanılan taşınmazların usulsüz şekilde toplanan paralarla satın alınması nedeniyle Siyasi Partiler Kanunu 69, 74 ve 76. maddeleri uyarınca, Cumhuriyet Halk Partisi hakkında gerekli inceleme ve değerlendirme yapılarak, usulsüz toplanan paraların hazineye irat kaydedilmesi, söz konusu taşınmazların hazine adına tapuya tescil edilmesi hususunda gereğinin takdiri amacıyla soruşturma dosyasının onaylı bir sureti yazımız ekinde gönderilmiştir."

Parti suç işledi

Avukat Mehmet Alagöz, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi sürecini anlattı. Alagöz, binanın alınmasıyla ilgili toplanan bir miktar paranın belgelenemediğini, makbuz ya da banka kayıtlarına girmediğini, bu nedenle partinin suç işlediğini belirtti. Alagöz, "Siyasi partilerin mülk edinmesiyle ilgili işlemlere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bakar. Anayasa Mahkemesi de idari denetim görevini yürütür. Aynı zamanda elden toplanan paranın incelenmesi için de vergi uzmanları görevlendirilir. Yargıtay'ın incelemesi sonucu usulsüz bir işlem tespit edilirse elden toplanan para miktarı kadar il başkanlığı binasının bazı katları hazineye devredilebilir" dedi.

1 yıl hapisle yargılanacaklar

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 22 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelilerin tamamının, Siyasi Partiler Kanunu'nun "kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi" maddesi gereğince 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

SİYASİ YASAK GELEBİLİR

İddianamede, şüphelilerin ayrıca TCK 53. maddeye göre seçme ve seçilme ehliyeti ile vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan yoksun kılma gibi bazı haklardan mahrum bırakılmaları da istendi. Şüpheliler arasında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve danışmanı Melih Morsümbül, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Mustafa Can Poyraz, İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz da bulunuyor.

Siyasi Partiler Kanunu'na atıf

Binanın Ali Rıza Braka tarafından 11 Aralık 2019'da CHP'ye satıldığı anlatılan iddianamede, görüntülerdeki paranın da bu satışa ait olduğu belirtilerek, il başkanlığının 24 milyon 360 bin liranın satıcının banka hesabına havale yoluyla ödendiğini belirttiği kaydedildi.

BAĞIŞLA TOPLANAN 15,5 MİLYON

15 milyon 510 bin liranın ise satın alınacak binaya katkı vermek isteyen vatandaşların bağışlarıyla karşılanarak satıcıya elden verildiğini bildiren il başkanlığının 365 bin lira tapu harcı ve 4 bin 480 lira da döner sermaye ödendiğini kaydettiğ, iddianamede yer aldı. Siyasi Partiler Kanunu'na atıf yapılan iddianamede, "Bir Tuğla Da Sen Koy" adlı yardım kampanyasının bir siyasi parti olan CHP tarafından başlatılması nedeniyle yapılan bağışların Siyasi Partiler Kanunu'nda belirtilen usule uygun yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.