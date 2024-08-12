Dolar kuru bugün ne kadar?

Döviz kurları yeni haftaya yatay seyirle başladı.

Dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,2 artışla 33,5650'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 azalışla 33,5490 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün yurt içinde işsizlik oranı ve perakende satışlar takip edilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Kore Merkez Bankası, Türk Lirası-Kore wonu ikili para takası (swap) anlaşmasını yeniledi.

Anlaşmanın, iki merkez bankası arasında güncel döviz kurlarını yansıtacak şekilde azami 56 milyar Türk lirası veya 2,3 trilyon Kore wonu değerinde yerel para birimi takasına imkan sağlayacağı belirtildi.

Yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ile federal bütçe dengesi izlenecek.

Küresel piyasalarda haftanın en önemli verisi ABD enflasyonu olacak. Enflasyon rakamları çarşamba günü açıklanacak.

Ekonomistler ülkede hem çekirdek hem de manşet enflasyonun yüzde 0,2 artacağını ve yıllık çekirdek enflasyonun hafif yavaşlayarak yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşeceğini bekliyorlar.

ABD enflasyon verilerinin Fed'in faiz politikası ile ilgili daha fazla ipucu sağlaması öngörülüyor.

Fed'in yüzde 49 olasılıkla eylülde 50 baz puan büyüklüğünde faiz indirimine gideceğini fiyatlanıyor.