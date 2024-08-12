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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,69 değer kazanarak 9.975,94 puana çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ağustos 2024 13:29, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2024 13:21
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 68,56 puan artışla 9.975,94 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 37,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,46 ve holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,88 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,02 ile sigorta oldu.

Analistler, ABD'de resesyon endişelerinin azalmasıyla küresel piyasalarda geçen hafta görülen toparlanmanın haftanın ilk işlem gününde de devam ettiğini belirtti.

ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini ifade eden analistler, verinin piyasaların yönü üzerinde de belirleyici olabileceğini söyledi.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ile federal bütçe dengesinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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