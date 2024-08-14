Seçme kararlar ışığında hakaret sayılan sözler-5

Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir.

İşte sizin için güncel kararlardan seçtiklerimiz

1- eski belediye başkanına hitaben - "geçmiş 3 dönem boyunca çerkezmüsellim'de belediyeyi yöneten ak parti zihniyetinin pislikleri temizleniyor. çaldılar, çırptılar, ama çerkezmüsellim'e su sağlanan depolardaki eskimiş, çürümüş su tesisatlarını yenilemek akıllarına bile gelmedi..."

T.C.



YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ



Esas : 2021/23520



Karar : 2024/2078



Tarih : 21.02.2024

Sanığın, önceki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunmuş ve o an itibarıyla kamu görevlisi olarak kabul edilen katılanı kast ederek kendi sosyal paylaşım hesabından "Geçmiş 3 dönem boyunca Çerkezmüsellim'de belediyeyi yöneten Ak Parti zihniyetinin pislikleri temizleniyor. Çaldılar, çırptılar, ama Çerkezmüsellim'e su sağlanan depolardaki eskimiş, çürümüş su tesisatlarını yenilemek akıllarına bile gelmedi..." şeklindeki paylaşımla katılana hakaret ettiği, Yerel Mahkemece kabul olunmuşsa da; sanığın söylediği kabul edilen eleştiri niteliğindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden yetersiz gerekçeyle sanığın mahkümiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

2- sosyal medya hesabından - "gayrimüslim kökenli." muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı eleştiri niteliğinde olduğu

T.C.



YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ



Esas : 2021/29035



Karar : 2024/1550



Tarih : 12.02.2024

Sanığın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmış olduğu "Hangi üç kardeşim, hangi üç: 11 MHP milletvekilleri ve Etnik kökenleri" başlıklı bir yazıda milletvekili olan katılana yönelik "Gayrimüslim kökenli." diyerek hakarette bulunduğu iddiasıyla açılan davada, Yerel Mahkemece sanık hakkında 5237 s. Kanun'un 125/3-a ve 125/4 mad. mahkümiyet kararı verildiği belirlenmiştir. Sanığın katılana yönelik sözlerinin, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkümiyet hükmü kurulması hukuka aykırıdır.

3- sanığın temyiz dilekçesinde - istanbul valisi olarak görev yapan mağdur hakkında söylediği sözler iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kalması

T.C.

YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ



Esas : 2021/21889



Karar : 2024/1558



Tarih : 12.02.2024

Sanığın beraatine karar verildiği, sanık tarafından mahkemeye sunulan temyiz dilekçesinde "Bütün kanuni işlemlerde hakimler, savcılar, vali ..... G., Cumhurbaşkanı, meclisin tümü suçludan yana tavır koymuşlar, onlar adına Devlet imkanlarını suça alet etmişlerdir. Sınıfsal güç kullanmışlar, Anayasa'nın eşitlik ilkesini ortadan kaldırmışlar. Bana karşı sahte belgeler düzenlemişler, kanuni haklarımı yok saymışlardır." sözleriyle sanığın dilekçenin verildiği tarihte İstanbul valisi olarak görev yapan mağdura hakaret ettiği Mahkemece kabul edilmişse de; dilekçe içeriğindeki mağdura yönelik sözlerinin, 5237 sayılı Kanun'un 128. mad. iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı düşünülmeden, yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkümiyet kararı verilmesi hukuka aykırıdır.

4- okul müdürünün öğretmenlere söylediği - "çocukları neden erken gönderiyorsunuz, ek dersinizi doldurmuyorsunuz, aldığınızı hak etmiyorsunuz, eğitim ve öğretimden çalıyorsunuz" katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı nezaket dışı, kaba söz

T.C.



YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ



Esas : 2021/21680



Karar : 2024/1417



Tarih : 08.02.2024

Okul müdürü olan sanığın, aynı okulda öğretmen olarak görevli bulunan katılanlara yönelik "Çocukları neden erken gönderiyorsunuz, ek dersinizi doldurmuyorsunuz, aldığınızı hak etmiyorsunuz, eğitim ve öğretimden çalıyorsunuz" diyerek hakaret suçunu işlediği ileri sürülmüş olup, Mahkemece yapılan yargılama sonucunda, atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmekle; iddia edilen sözlerin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, nezaket dışı, kaba söz niteliğinde olması, hakaret suçunun unsurlarının oluşmaması karşısında Mahkemenin sanığın atılı suçtan beraatine yönelik gerekçesinde hukuka aykırılık görülmemiştir.



5- gündüz vakti - herkese açık olan iş yerinde hakaret alenen hakaret alenen hakaret nedeniyle - suçun basit yargılama usulüne tabi olmadığı

T.C.



YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ



Esas : 2021/21366



Karar : 2024/1185



Tarih : 06.02.2024

Hakaret suçunun gündüz vakti olan herkese açık olan iş yerinde işlenmesine rağmen, 5237 sayılı TCK 'nun 125. maddesinin 4. fıkrası uygulanmamış ise de aleyhe temyiz olmadığından bozma yapılamayacağı anlaşılmakla sair yönlerden yapılan incelemede eleştiri dışında hukuka aykırılık görülmemiştir.

6- hükmü veren hakime gönderdiği mektupta - "vermiş olduğunuz bu garebet örneği kararla." - "karar tamamen art niyetli ve hak için tamamen bir yüz karasıdır." muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı

T.C.



YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ



Esas : 2021/21629



Karar : 2024/1177



Tarih : 05.02.2024

Katılanın hakim olarak görev yaptığı, sanığın değişik iş sayılı dosyası üzerinden aleyhine karar verilmesi üzerine katılana hitaben mektup gönderdiği, gönderdiği mektupta "Vermiş olduğunuz bu garebet örneği kararla.", "Karar tamamen art niyetli ve hak için tamamen bir yüz karasıdır." şeklinde ifadeler kullandığı, böylece üzerine atılı suçu işlediği Yerel Mahkemece kabul edilmişse de; sanığın, katılana hitaben yazdığı kabul olunan sözün, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yazılı şekilde karar verilmesi hukuka aykırıdır.

7- CBS verdikleri şikayet dilekçesinde - "şüpheli ...; yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış, bizim keçi sakar, kendi adını başkasına takar, hem suçlu hem güçlü." atasözü kullandıkları - doğrudan katılanı hedef alır beyanlar olmadığı anayasal dilekçe kullanma hakkı katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı iddia ve savunma dokunulmazlığı

T.C.



YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ



Esas : 2021/20646



Karar : 2024/468



Tarih : 16.01.2024

Sanıkların aralarında anlaşmazlık bulunan katılan hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunurken verdikleri dilekçede, "Şüpheli ...; yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış, bizim keçi sakar, kendi adını başkasına takar, hem suçlu hem güçlü." şeklinde sözlerle katılana hakaret ettikleri iddia edilen olayda; sanıkların mevcut durumu ifade etmek için atasözü kullandıkları, doğrudan katılanı hedef alır beyanlar olmadığı, Anayasa tarafından teminat altına alınmış olan dilekçe kullanma hakkı kapsamında değerlendirildiği, sanıkların üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Yerel Mahkemece beraat kararları verilmiştir. Sanıkların katılana yönelik dilekçede yazdıkları sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, 5237 sayılı Kanun'un 128. mad. iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı, sanıklar hakkında beraat kararları verilmesine ilişkin Mahkemenin takdir ve gerekçesinde hukuka aykırılık görülmemiştir.

