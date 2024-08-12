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En çok ihracat yapan iller belli oldu

Ocak-temmuz döneminde 51 ilin ihracatı artarken, 20 ilin ihracatı 1 milyar doları aştı. İstanbul, temmuzda 6 milyar 586 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ağustos 2024 10:17, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2024 10:29
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En çok ihracat yapan iller belli oldu

Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin illere göre ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre, İstanbul, temmuzda 6 milyar 586 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53,8 arttı.

İstanbul'u, 2 milyar 296 milyon dolar ve yüzde 2,5 azalışla Kocaeli, 1 milyar 808 milyon dolar ve yüzde 1,05'lik artışla İzmir takip etti.

İstanbul ihracatına "kıymetli taş" damgası

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı 958 milyon 731 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 635 milyon 97 bin dolarla kazanlar ve makineler, 624 milyon 801 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarı izledi.

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları, 768 milyon 901 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslı 235 milyon 231 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar, 176 milyon 756 bin dolarla demir ve çelik takip etti.

İzmir'in ihracatında mineral yakıtlar ve mineral yağlar 255 milyon 191 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslın ardından 174 milyon 947 bin dolarla kazanlar ve makineler, 167 milyon 895 bin dolarla demir ve çelik geldi.

İlk 3 ilin en fazla ihracat yaptığı ülkeler

İstanbul'un ihracatında, 567 milyon 246 bin dolarla İngiltere ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 483 milyon 116 bin dolarla Almanya ve 394 milyon 513 bin dolarla ABD izledi.

Kocaeli, en fazla ihracatı 241 milyon 843 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. Bu ülkeyi 149 milyon 524 bin dolarla Slovenya ve 136 milyon 9 bin dolarla Almanya takip etti.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 198 milyon 693 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 178 milyon 167 bin dolarla ABD ve 123 milyon 456 bin dolarla Hollanda izledi.

Buna göre, ocak-temmuz döneminde 20 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 51 il de ihracatını artırdı.

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