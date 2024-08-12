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Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulama ekranı 2024: Üniversite tercih açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM sonuç ekranı) YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ağustos 2024 13:38, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2024 13:44
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Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, yerleştirme tercihlerine göre üniversite hayatına başlamak için heyecanla bekleyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2024 YKS yerleştirme tercihlerini tamamlayan öğrenciler, gözlerini ÖSYM tarafından açıklanacak olan YKS tercih sonuç ekranına çevirdi. Peki, 2024 YKS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, tercih işlemlerini yapan ve sonuçlarını bekleyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuç sorgulama ekranı üzerinden açıklanacak olan YKS tercih sonuçları için tarihler merak ediliyor. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının, 4 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarından önce sonuçların ilan edileceği tahmin ediliyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Tercihlerin değerlendirilmesinin ardından adaylar, bireysel sonuçlarının T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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