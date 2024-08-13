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Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 13 Ağustos 2024 15:13, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2024 15:13
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Dolar kuru bugün ne kadar?

Döviz kurları yeni güne yatay başladı.

Dolar/TL, güne yüzde 0,08 düşüşle 33,55 civarında işlem gördü. Euro/TL ise 36,71 seviyesinde alıcı buldu.

Bugün iç gündemde Haziran ayı ödemeler dengesi verileri, temmuz ayı konut satış istatistikleri yer alıyor. Hazine ise dört yıl vadeli TLREF endeksli ve sabit kuponlu tahvillerin yeniden ihracı ve 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını bugün gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Toplantı gündeminde YOİKK 2024 yılı eylem planı, eylemler bazında gelişmeler ve değerlendirmeler yer alıyor.

Toplantıda ayrıca 2024-2028 Türkiye uluslararası doğrudan yatırım sratejisi ve yatırım danışma konseyi toplantısı hakkında bilgilendirmeler ve 2025-2027 yıllarını kapsayan Yeni Orta Vadeli Program ile ilgili istişareler yapılacak.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda yatırımcılar, bu hafta ABD'de açıklanacak ve Fed'in gelecekteki adımlarına ilişkin ipucu verebilecek bir dizi ekonomik veriyi izleyecekler. Piyasalar, Fed'in eylülde 25 ya da 50 baz puan büyüklüğünde faiz indirimine gideceği konusunda eşit olarak bölünmüş durumda.

ABD'de bugün üretici fiyatları verisi açıklandığında, veri Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi kişisel tüketim harcamaları endeksini (PCE) etkileyebileceğinden piyasalar hareketlenebilir.

ABD'de yarın açıklanacak olan temmuz kişisel tüketim harcamaları endeksi ve perşembe günü ise perakende satış verileri açıklanacak.

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