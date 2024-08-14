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Vergi Müfettişleri Derneği o haberlere tepki gösterdi

Vergi Müfettişleri Derneği bir açıklama yaparak, fenomen soruşturmasında, mükellef ile kurum telefonundan yaptığı görüşme nedeniyle tutuklanan meslektaşlarına sahip çıktı. Yapılan açıklamada "Eğer meslektaşımız yalnızca, kurum telefonundan gerçekleştirdiği ve ses kayıtları medyaya yansıyan konuşma dolayısıyla tutuklu bulunuyor ise mesleğimizi icra etme noktasında tereddüt yaşamamız kaçınılmaz olacaktır." denildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ağustos 2024 00:04, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2024 23:25
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Vergi Müfettişleri Derneği o haberlere tepki gösterdi

İstanbul'da fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Neslim G. ve eşi İnanç G.'in de aralarında bulunduğu operasyonda, MASAK tarafından görevlendirilen bir vergi müfettişi de tutuklanmıştı. Vergi müfettişinin tutuklanma gerekçesinin kurum telefonundan yapılan görüşme idi.

Vergi Müfettişleri Derneği bir açıklama yaparak, Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince vergi müfettişlerinin kurum sabit telefonundan veya kurumsal mail adresinden mükellef ile gerektiği kadar iletişim kurmasında, bilgi belge talep etmesinde veya daire başkanlığında görüşmekte serbest olduklarını vurguladı. Dernekten yapılan açıklamada "Hatta bu iletişimde olma hali inceleme sağlıklı bir inceleme sürecinin yürütülmesi ve mükellef hakları bakımından olmazsa olmazdır. 6 Ay - 1 Yıl gibi sürelerde tamamlanması öngörülen inceleme sürecinde, bir Vergi Müfettişi toplayacağı çeşitli deliller ışığında ve mükellef ile yapacağı birçok görüşmenin ardından, Vergi İnceleme Tutanağı oluşturur, ilgili tutanak mükellef ile birlikte imzalanarak hukuki bir belgeye dönüştürülür. Yani Vergi İnceleme Tutanağı, mükellef ile her görüşmede değil, vergi inceleme sürecinin sonunda düzenlenir. Çeşitli haber kanallarına yansıyan, Meslektaşımızın ilgili şahıs ile kurum telefonundan yaptığı telefon görüşmesi veya görüşme içeriği bize göre bir haber değeri taşımamaktadır. Çünkü bu tür konuşmalar Vergi inceleme sürecinde sıklıkla gerçekleştirilmektedir. Bir mükellefin daire başkanlığımıza davet edilmesi, mükellefe inceleme hakkında bilgi verilmesi ve mükelleften inceleme hakkında bilgi alınması olağandışı bir işlem değildir. Hatta ilgili mevzuat hükümlerine Vergi Müfettişinin inceleme sürecinde yapmasının zorunlu olduğu işlemlerdir." denildi.

Kurum telefonu üzerinden gerçekleştirilen kayıtlar dolaysıyla tutuklama yapıldığı iddiasının doğru olması halinde vergi müfettişlerinin mesleği icra etme noktasında tereddüt yaşayacağı ifade edildi. Yapılan haberler dolaysıyla vergi müfettişlerinin yıpratıldığı, itibarsızlaştırıldığı ve çalışma azimlerinin kırıldığına vurgu yapılarak "Meslektaşımızın masumiyetine olan inancımızı kamuoyuna saygıyla beyan ediyoruz." denildi.

İşte Vergi Müfettişleri Derneğinden yapılan açıklama:

KAMUOYUNA DUYURU

Tüm Vergi Müfettişleri olarak, son günlerde sıklıkla basında yer alan, Vergi Müfettişi bir meslektaşımız ile ilgili, henüz soruşturma aşamasında olan adli bir konuyla ilgili basında yer alan haberleri büyük bir üzüntü ve şaşkınlıkla takip ediyoruz.

Hukuk sistemimizin en temel ilkelerinden biri olan masumiyet karinesi, herkesin yargı kararı kesinleşinceye kadar masum olduğunu garanti eder. Bu ilke sadece hukuk düzenimizin değil, aynı zamanda evrensel insan hakları standartlarının da vazgeçilmez bir parçasıdır. İtham edilen meslektaşımızın, herhangi bir mahkümiyet kararı olmadan, kamuoyunda suçlu olarak lanse edilmesi, hem meslektaşımızın hem de tüm Vergi Müfettişlerinin itibarını zedelemekte, vicdanlarımızda derin yaralar açmaktadır. Ayrıca bu durum mesleki itibarımıza da zarar vermektedir.

T.C Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet ŞİMŞEK'in önderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri liste olarak tabir edilen "artırılmış izleme sürecinden" çıkarılması hedefiyle, Vergi Denetim Kurulunda görevli Vergi Müfettişleri, Mali Suçlan Araştırma Kurulu'nda görevli Vergi Müfettişleri, MASAK Uzmanları ve tüm T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı personeli insanüstü bir çaba göstererek özveri ile çalışmışlardır. İlgili birimlerce, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülen kara para aklama incelemeleri meyvelerini vermiş, 23-28 Haziran'da 6'ncısı düzenlenen ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde faaliyet yürüten FATF Genel Kurulu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gri listeden çıkarıldığını açıklamıştır. Bu haber gerek devlet erkanımızca gerekse de konuya ilgili Tüm Türk Vatandaşları nezdinde sevinçle karşılanmıştır. Hedefe ulaştığımızın müjdesi bizzat Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Yukarıda bahsi geçen kurumlara yönelik olarak vergi incelemeleri ile kara para aklamayı önleme incelemeleri halen devam ettirilmektedir. Meslektaşımızın soruşturulmasına ve tutukluluğuna sebep olan, ilgili şahıs ile iletişimi buradan türetilen vergi incelemesi sebebiyledir.

İnceleme sürecini kısaca ifade etmek gerekirse;
Vergi Müfettişinin yürütmekte olduğu incelemelerde uyacağı usul ve esaslar Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te düzenlenmektedir. İlgili yönetmeliğe ve Vergi Müfettişlerinin genel çalışma prensiplerine göre, Müfettiş; mükellef veya temsilcileri ile inceleme sürecinde; kurum sabit telefonundan veya kurumsal mail adresinden gerektiği kadar iletişim kurmakta, bilgi belge talep etmekte veya daire başkanlıklarımızda görüşmekte serbesttir. Hatta bu iletişimde olma hali inceleme sağlıklı bir inceleme sürecinin yürütülmesi ve mükellef hakları bakımından olmazsa olmazdır. 6 Ay - 1 Yıl gibi sürelerde tamamlanması öngörülen inceleme sürecinde, bir Vergi Müfettişi toplayacağı çeşitli deliller ışığında ve mükellef ile yapacağı birçok görüşmenin ardından, Vergi İnceleme Tutanağı oluşturur, ilgili tutanak mükellef ile birlikte imzalanarak hukuki bir belgeye dönüştürülür. Yani Vergi İnceleme Tutanağı, mükellef ile her görüşmede değil, vergi inceleme sürecinin sonunda düzenlenir. Çeşitli haber kanallarına yansıyan, Meslektaşımızın ilgili şahıs ile kurum telefonundan yaptığı telefon görüşmesi veya görüşme içeriği bize göre bir haber değeri taşımamaktadır. Çünkü bu tür konuşmalar Vergi inceleme sürecinde sıklıkla gerçekleştirilmektedir. Bir mükellefin daire başkanlığımıza davet edilmesi, mükellefe inceleme hakkında bilgi verilmesi ve mükelleften inceleme hakkında bilgi alınması olağandışı bir işlem değildir. Hatta ilgili mevzuat hükümlerine Vergi Müfettişinin inceleme sürecinde yapmasının zorunlu olduğu işlemlerdir.

Vergi Denetim Kurulunda görevli Vergi Müfettişlerince yürütülen ve sonuçlandırılan; FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı kurum kuruluşların incelemeleri, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında yürütülen incelemeler, silici operasyonu, demir yumruk operasyonu, vergi kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen vergi incelemeleri, sektörel denetim incelemeleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölünmez bütünlüğünün ve ekonomik bağımsızlığının teminatı niteliğinde, devletimizin asli gelir kaynağının vergi gelirleri olması sebebiyle de Türk Milletinin refahı açısından büyük öneme sahip iş ve işlemlerdir.
Yukarıda bahsedildiği üzere Meslektaşımızın tutukluluğu ve medyada yer alan karalama kampanyası, Tüm Vergi Müfettişlerini derinden üzmekte, faal olarak yürütülen incelemelerde görevli meslektaşlarımızın çalışma azmine zarar vermektedir. Hatta meslektaşlarımızda; görev tanımlarına giren iş ve işlemleri yerine getirirken hukuki teminatlarının ve güvenliklerinin olmadığı kaygısına sebep olmaktadır. Eğer meslektaşımız yalnızca, kurum telefonundan gerçekleştirdiği ve ses kayıtları medyaya yansıyan konuşma dolayısıyla tutuklu bulunuyor ise mesleğimizi icra etme noktasında tereddüt yaşamamız kaçınılmaz olacaktır.

Yukarıda bahsi geçen, önemli görevlerde, yoğun emek sarf eden Vergi Müfettişlerinin yıpratılması, itibarsızlaştınlması ve çalışma azimlerinin kırılması Devletimiz ve Milletimiz menfaatine değildir. Bu konuda karar veren veya açıklamalarda bulunan herkesi meslektaşımızın masumiyet karinesine, adil yargılanma hakkına ve Vergi Müfettişliği mesleğine saygıya davet ediyoruz. Görev yapmakta olan 7500 Vergi Müfettişini temsilen Vergi Müfettişleri Demeği olarak süreci yakından takip ediyoruz. Temennimiz bu sürecin bir an önce meslektaşımızın durumu nezdinde bir an önce neticelenmesidir.
Her şart ve koşulda hukuka saygıyı elden bırakmadan meslektaşlarımızın haklarını savunmaya devam edeceğimizi ve meslektaşımızın masumiyetine olan inancımızı kamuoyuna saygıyla beyan ediyoruz.

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