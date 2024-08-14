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14 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları

14 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2024 00:00, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2024 00:03
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14 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin iç göç istatistikleri ile haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile görüşecek.

(Ankara)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- UEFA Süper Kupa mücadelesinde Real Madrid ile Atalanta, Polonya'da karşı karşıya gelecek.

(Varşova/22.00)

2- UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımına konuk olacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncusu Okay Yokuşlu, müsabakanın oynanacağı Allianz Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Bordo-mavili ekip son çalışmasını burada yapacak.

(Viyana/18.30/19.00)

3- UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımını ağırlayacak RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan ve bir oyuncusu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Turuncu-lacivertli ekip, son idmanını tesislerinde gerçekleştirecek.

(İstanbul/18.00/19.00)

4- Iberia Tiflis Teknik Direktörü Levan Korgalidze ile bir oyuncusu RAMS Başakşehir maçı öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Konuk ekip, son idmanını da burada yapacak.

(İstanbul/18.30/19.15)

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