Meteoroloji Marmara ve Ege'yi işaret etti, tek tek uyardı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre bugün yurt genelinde sağanak beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek, Marmara kıyılarında ise kuvvetli rüzgar etkili olacak. İşte Ankara, İstanbul ve İzmir dahil il il hava durumu tahminleri ve detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Ağustos 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı. Uzmanların 'Afrika sıcakları' uyarısı yurt genelinde etkisini hissettirecek, sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.
SICAKLIKLAR KAVURACAK
Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında da önemli bir değişiklik olmayacak. Batı ve kıyı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
ÜÇ BÜYÜK İLDE SON DURUM
3 büyükşehirdeki sıcaklıklara ilişkin de bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, Ankara'da mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıkların 35 dereceye kadar yükseleceğini, yağış beklemediklerini belirtti.
İstanbul'da 3 gün boyunca kuzeydoğulu rüzgar görüleceğini ancak bunun fırtınaya dönüşmeyeceğini bildiren Acar, "İstanbul'da da sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Yağış beklemiyoruz ama nemden dolayı hissedilen sıcaklık fazla olabilir" diye konuştu.
İzmir'in bazı ilçelerinde sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkacağını anlatan Acar, kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyrettiğini söyledi.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
ANKARA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 27°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ADANA 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BOLU 18°C, 34°C
Az bulutlu
SAMSUN 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 19°C, 36°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 42°C
Az bulutlu ve açık