Malatya'da otobüs kazası: 22 yaralı

Sağlık Bakanlığı, kazayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 3'ü ağır 22 yolcu yaralandı.

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