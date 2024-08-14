Malatya'da otobüs kazası: 22 yaralı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü ağır, 22 kişi yaralandı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 14 Ağustos 2024 07:59, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2024 08:50
Bodrum-Van seferini yapan yolcu otobüsü Malatya'nın Akçadağ ilçesi Doğanlar Mahallesi yakınlarında uçuruma yuvarlanarak yan yattı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 3'ü ağır 22 yolcu yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Malatya'daki hastanelere kaldırıldı.
Sağlık Bakanlığı, kazayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakanlığın açıklaması şu şekilde:
"Malatya Akçadağ mevkiinde meydana gelen otobüs kazasında 22 kişi yaralanmıştır.
Yaralılarımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."