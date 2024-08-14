İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 14 Ağustos 2024 09:15, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2024 09:17
Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri dakikalar içinde bölgeye ulaştı.
Gece boyunca alevlerle mücadele eden ekiplere havanın aydınlanması ile birlikte 3 yangın helikopteri de katıldı.
Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.