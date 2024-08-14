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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2024-DGS) sonuçları yakın zaman sonra ilan edilecek. Henüz sonuçlar açıklanmamışken bir yandan da tercihler merak ediliyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ağustos 2024 09:30, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2024 10:56
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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında sonuçların açıklanması ile adayların tercihleri de almaya başlayacak. İşte, 2024 DGS tercih takviminde son durum...

DGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

2024 DGS sonuçları 14 Ağustos'ta mı açıklanacak?

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemleri için tercihler de alınacak. Bu kapsamda tarihler belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.

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