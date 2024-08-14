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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,57 yükselişle 9.976,68 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2024 10:14, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2024 10:15
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 56,06 puan ve yüzde 0,57 artışla 9.976,68 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,57 ve holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,26 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen yüzde 0,43 ile spor oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 değer kazanarak 9.920,61 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının dün ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla pozitif bir seyir izlediğini belirterek, bugün gözlerin ülkede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini söyledi.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede ne kadar yol kat edildiği yatırımcıların başlıca sorularından olmaya devam ederken, güç kaybeden istihdam piyasası ve yavaşlamaya işaret eden enflasyon verileri risk iştahını olumlu etkiliyor.

Öte yandan dün yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabında haziranda 407 milyon dolar fazla oluşurken, Türkiye 8 ay aranın ardından cari fazla verdi.

Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.200 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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