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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 644 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 644 bin liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2024 17:18, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2024 17:18
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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 644 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 644 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 700 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,8 azalışla 2 milyon 644 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 693 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 1 milyar 407 milyon 528 bin 168,23 lira, işlem miktarı ise 527,86 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 409 milyon 633 bin 954,55 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Zirve Değerli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.693.000,002.474,00
En Düşük2.644.000,002.450,00
En Yüksek2.700.000,002.504,50
Kapanış2.644.000,002.450,00
Ağırlıklı Ortalama2.656.933,332.479,06
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.407.528.168,23
Toplam İşlem Miktarı (Kg)527,86
Toplam İşlem Adedi33

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