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Türkiye'de ilk 6 ayda 17 bin 316 deprem meydana geldi

Türkiye'de yılın ilk 6 ayında 1418 orman yangını çıktı, 17 bin 316 deprem kaydedildi, 28 çığ düştü. Türkiye'de büyüklüğü 4 ve üzeri 95 deprem meydana geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ağustos 2024 12:20, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2024 11:54
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Türkiye'de ilk 6 ayda 17 bin 316 deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yayınladığı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'na göre, yılın ilk yarısında 1418 orman yangını çıktı. Yangınlar, 5 bin 506 hektar alanı etkiledi.

6 aylık dönemde meydana gelen 28 çığ Ardahan, Artvin, Erzurum, Bingöl, Van, Rize ve Tokat'ı etkiledi. Düşen çığlar, 4 kişinin hayatını kaybetmesine, 33 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

17 bin 316 deprem

Türkiye'de büyüklüğü 4 ve üzeri 95 deprem kaydedildi, toplam 17 bin 316 deprem gerçekleşti.

Ayrıca, 1167 su baskını, kıyı seli ve su yükselmesi olayı meydana geldi. 17 ilde meydana gelen su baskınları nedeniyle yaklaşık 119 milyon liralık ödenek ilgili valiliklere aktarıldı.

Su baskınları sonucu Antalya'da 1 kişi hayatını kaybetti, Antalya'da 3, Şanlıurfa'da 1 olmak üzere 4 kişi de yaralandı.

Diyarbakır ve Mardin yangını

Rapora göre, 20 Haziran'da Diyarbakır Çınar ilçesi Köksalan Mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köylerinde meydana gelen yangınlarda 1722 hektar alan zarar gördü ve 15 kişi yaşamını yitirdi.

Diyarbakır Valiliğine 3 milyon lira, Mardin Valiliğine 2 milyon lira olmak üzere toplam 5 milyon liralık acil yardım ödeneği gönderildi.

Yangınlarda vefat eden vatandaşların ailelerine 100'er bin liralık vefat ödemesi ve Diyarbakır'da yaşamını yitiren 5 kişinin ailesine 500 bin lira, Mardin'de de 10 kişinin ailesine 1 milyon liralık nakdi yardım yapıldı.

Tokat depremi

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 18 Nisan'da saat 18.11'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 761 personel, 212 araç sahada görev aldı.

Bölgeye 2 bin 980 çadır, 182 konteyner, 330 bin 785 battaniye, 272 ısıtıcı ve 500 yatak sevk edildi. Tokat ve Yozgat valiliklerine acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla da acil yardım ödeneği gönderildi.

Gönüllü sayısı

AFAD Gönüllülük Sistemi'nde 2023 sonu itibarıyla 1 milyon 456 bin 605 olan gönüllü sayısı 2024 yılında 48 bin 161 artış göstererek 1 milyon 504 bin 766'ya ulaştı.

Zorunlu çevrim içi eğitimini tamamlayan gönüllü sayısı yıl içerisinde 27 bin 464 artarak 301 bin 875'e yükseldi.

2024'te 13 bin 974 gönüllü "Destek AFAD Gönüllüsü" eğitimlerini tamamlayarak gönüllü kartı almaya hak kazandı. Böylece "Destek AFAD Gönüllüsü" sayısı 46 bin 17 oldu.

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