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Önder Kahveci: Memurlarımız yoğun bir iş yükü altında çalışmaktadır
Önder Kahveci: Memurlarımız yoğun bir iş yükü altında çalışmaktadır
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Önder Kahveci: Memurlarımız yoğun bir iş yükü altında çalışmaktadır

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, son dönemde basına servis edilen Türkiye'de Kamu Görevlilerinin sayılarının fazla olduğu yönündeki iddiaların gerçekle bağdaşmadığını ve Türkiye'de çalışan memurların OECD ortalamasına göre daha düşük maliyetle, olumsuz şartlarda, yoğun bir iş yükü altında çalıştığını vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ağustos 2024 13:29, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2024 13:31
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Önder Kahveci: Memurlarımız yoğun bir iş yükü altında çalışmaktadır
'Memurlara ilişkin yalan yanlış bilgilerle gündeme gelmeye çalışmaktan vazgeçin' Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, son dönemde basına servis edilen Türkiye'de Kamu Görevlilerinin sayılarının fazla olduğu yönündeki iddiaların gerçekle bağdaşmadığını ve Türkiye'deki Kamu Görevlisi sayısının gelişmiş ülkelere kıyasla son derece düşük olduğunu ifade etti. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, son günlerde bazı basın organlarında yer alan Kamu Personel sayısı hakkında asılsız bilgilerin servis edilmesine tepki gösterdi.

Genel Başkan Kahveci'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

'MEMURLARA İLİŞKİN YALAN YANLIŞ BİLGİLERLE GÜNDEME GELMEYE ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇİN'

'Belli aralıklarla kerameti kendinden menkul bazı şahıslar Türkiye'de kamu görevlilerinin sayısının fazla olduğu yolundaki asılsız beyanatlarla gündeme gelmektedir. Ama gerçek, basına servis edilen haberlerden farklıdır. Hiçbir resmi veriye dayanmadan afaki ve kulaktan dolma bilgilerle ekonomideki sorunların sebebi olarak memur sayısının fazla olduğunu iddia etmek, en basit tabiri ile cahilliktir. Resmi verilere bakıldığında, Türkiye'de kamu görevlilerinin sayısının gelişmiş ülkelere kıyasla son derece düşük olduğu görülecektir.

'OECD ortalamasının gerisindeyiz'

Türkiye'deki kamu çalışan oranı OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında gerçekler ortaya çıktığını belirten Kahveci, 'OECD yıllık olarak kamu sektörünün büyüklüğü, kamu çalışanlarının dağılımı ve kamu hizmetlerinin etkinliği gibi konulara yer verdiği, kamu yönetimi ve kamu istihdamı konularında geniş kapsamlı veriler içeren raporlar yayımlamaktadır. 2023 yılında yayımlanan Bir Bakışta Hükümet Raporunda son veriler OECD'ye üye ülkelerin 2021 yılı kamu çalışan oranı verilerini içermiştir. 2021 yılı verilerine göre toplam istihdam içinde kamu istihdam oranında OECD ortalaması yüzde 18,6 iken 2021 için Türkiye'de bu oran bu oran yüzde 13,4 olarak kaydedilmiş ve Türkiye 36 ülke içinde 31. olarak yer almıştır. Türkiye'nin en güncel verisini dikkate alsak bile kamu çalışan oranında OECD ortalamasının gerisinde olduğu görülmektedir'

ifadelerini kullandı.

Bazı şahıs, kurum ve kuruluşlarca basına servis edilen ve Türkiye'deki kamu görevlilerinin sayısının fazla olduğunu ifade eden kasıtlı haberlere itibar edilmemesi gerekmektiğini hatırlatan Kahveci, 'Haberleri yapanlar, "Türkiye'de kamu görevlilerinin sayısı neye ve kime göre fazladır?" sorusunu da mutlak surette cevaplandırmalı, bu kanıya nereden vardıklarını resmi rakamlarla ispat etmelidir. dedi.

'Memurlarımız yoğun iş yükü altında çalışmaktadır'

Kamu hizmetini, maliyet analizi yaklaşımıyla gördürmek mümkün değildir. Eğer maliyet hesabı ve bir kıyaslama yapılacaksa resmi rakamların dikkate alınması zorunludur. Resmi rakamlar, Türkiye'deki kamu görevlilerinin OECD içindeki emsallerine oranla sayıca neredeyse 2 kat daha az olduğunu buna göre de 2 kat daha fazla iş yükü ile karşı karşıya kaldığını ortaya koymaktadır. Ücret yönünden incelendiğinde de Türkiye'de bir memurun Avrupa'daki bir memurdan reel olarak daha düşük maaş aldığı görülmektedir. Buna göre Türkiye'de memurlarımız OECD ortalamasına göre daha düşük maliyetle, olumsuz şartlarda, yoğun bir iş yükü altında çalışmaktadır.

Bu değerlendirmelere ülkemizde işsizliğin yüksek, genç işsizliğinin zirvede olduğu, iş gücüne katılım oranının OECD ülkelerine nazaran daha düşük seviyede bulunduğu gerçeği de eklendiğinde kamu çalışanı sayısının ne denli düşük olduğu daha açık bir biçimde anlaşılacaktır. Bu nedenle 'Türkiye'de memur sayısı fazladır.' demek ve kamu çalışanlarını devletin omuzlarındaki kambur gibi göstermeye çalışmak bilimsel temeli olmayan, popülist ve taraflı bir yaklaşımdır. Bu art niyetli zihniyet sahipleri artık kamu çalışanları üzerinden yalan yanlış ifadelerle gündeme gelmeye, popüler olmaya çalışmaktan vazgeçmelidir.'sözleriyle açıklamasını noktaladı.

Türkiye Kamu-Sen'in resmi internet sitesinde ülkelerin Kamu Personel sayılarılarını gösteren bir tablo paylaşıldı

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