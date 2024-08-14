Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 kişi ölü, 3 yaralı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2024 14:28, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2024 17:28
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 JT 0236 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolu Yücelen Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, otomobildeki Reşit Baskın (84) olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.