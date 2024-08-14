Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2024 15:50, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2024 15:50
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."