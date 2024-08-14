Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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