YKS Milli Sporcuların yerleştirilmesi için tercih alınacak

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.5 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi için başvurular, 14-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda bireysel olarak yapılacak tercihler işleme alınacaktır. Tercih işlemi, 19 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Başvuruları Merkezimizce kabul edilen adaylar, tercihlerini belirtilen tarihler arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapacaklardır.

Adaylar en fazla 8 tercih yapabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebilecektir.

Tercihlerle ilgili genel bilgiler ile tercih edilebilecek yükseköğretim programlarına ve bu programların koşul ve açıklamaların aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

Kamuoyuna ve adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2024-YKS Spor Dallarında Üstün Başarılı Olan Adaylar için Yükseköğretim Programları Kontenjan ve Koşulları