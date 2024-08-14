Erdoğan, AK Parti'ye katılan vekil ve belediye başkanlarına rozet taktı

AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü programı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisine katılan 18 ismi açıklayarak rozetlerini taktı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, "Partimize katılacak arkadaşlarımızı muhabbetle bağrımıza basarken, kendilerine AK Parti ailesine hoş geldiniz diyor, milletimize hizmet yolunda Mevla'dan üstün başarılar niyaz ediyorum" dedi.

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