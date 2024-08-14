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Katılımevim, katılım bankası kurmak için BDDK'ye başvurdu

Katılımevim Tasarruf Finansman, yeni bir katılım bankası kurmak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) yaptığı başvuruyu tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2024 19:29, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2024 21:45
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Katılımevim, katılım bankası kurmak için BDDK'ye başvurdu

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'nin tasarruf finansman sektöründe faaliyet gösteren Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin, sektördeki yenilikçi ve yatırımcı konumunu pekiştirecek bir adım daha attığı belirtildi.

Açıklamaya göre, bu kapsamda yeni bir katılım bankası kurmak için BDDK'ye başvurusunu tamamlayan Katılımevim, müşterilerine sunduğu güvenilir ve yenilikçi finansal çözümleri daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Kurulacak yeni katılım bankası, tarım ve hayvancılık, sanayi ve üretim tesisleri, savunma sanayi ve madencilik sektörlerinin finansman ihtiyaçlarını desteklerken, modern finansal ihtiyaçlara yanıt vererek müşterilerine geniş yelpazede hizmetler sunacak ve finansal erişimi artırmak için çalışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan, kuruldukları günden bu yana hem sektöre hem de ülkeye fayda sağlayacak projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

Özcan, süreçle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Şirketimizin büyüme stratejileri doğrultusunda bankacılık alanında da faaliyet gösterecek olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Tasarruf finansman sektöründe sahip olduğumuz yetkinlikler, tecrübe ve referanslar ile ulusal pazarda finansal çözümler sunmak, sektörde katma değerli bir Katılım Bankası geliştirmek için tüm başvurularımızı tamamladık. Sürecin tamamlanmasının ardından katılım bankacılığına yeni bir soluk ve dinamizm getireceğimize inanıyoruz."

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