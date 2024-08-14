Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı kabul etti

Bakan Yumaklı: Et fiyatlarını düşürdük ama hala pahalıya satılıyor
Bakan Yumaklı: Et fiyatlarını düşürdük ama hala pahalıya satılıyor
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!
Sponsorlu İçerik
ALES/2 sınav sonuçları açıklandı
ALES/2 sınav sonuçları açıklandı
Merkez Bankası faiz indirimlerine ne zaman başlayacak?
Merkez Bankası faiz indirimlerine ne zaman başlayacak?
Sağlık Bakanlığından 'maymun çiçeği' açıklaması
Sağlık Bakanlığından 'maymun çiçeği' açıklaması
Rekabet'ten çimento sektörüne yakın takip
Rekabet'ten çimento sektörüne yakın takip
HGS ücretlerine yüzde 40 zam geliyor! Yeni tarife belli oldu
HGS ücretlerine yüzde 40 zam geliyor! Yeni tarife belli oldu
Sınırda insan kaçakçılığı: Tuğgeneral Yüksek disiplin kuruluna sevk edildi
Sınırda insan kaçakçılığı: Tuğgeneral Yüksek disiplin kuruluna sevk edildi
QR kodlar üzerinden siber saldırılar arttı
QR kodlar üzerinden siber saldırılar arttı
10 soruda 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi
10 soruda 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi
İkinci el araç satışları geçen yılı arıyor
İkinci el araç satışları geçen yılı arıyor
Ticaret Bakanlığı kırtasiye ve okul ürünlerine denetimleri hızlandırdı
Ticaret Bakanlığı kırtasiye ve okul ürünlerine denetimleri hızlandırdı
Ankara'da servis ücretlerine zam
Ankara'da servis ücretlerine zam
Gazze'de ateşkes için kritik gün: 10 aydır süren savaş bitecek mi?
Gazze'de ateşkes için kritik gün: 10 aydır süren savaş bitecek mi?
Kaçak sünnet skandalında ifadeler ortaya çıktı
Kaçak sünnet skandalında ifadeler ortaya çıktı
Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor!
Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor!
Benzine zam geldi: Akaryakıtta fiyat değişti
Benzine zam geldi: Akaryakıtta fiyat değişti
Ev ve otomobilini satarken bunu yapan yandı! 100 bin TL cezası var
Ev ve otomobilini satarken bunu yapan yandı! 100 bin TL cezası var
Aynısını yapana dek S-400'ler gözden çıkarılmayacak
Aynısını yapana dek S-400'ler gözden çıkarılmayacak
Türkiye'de iç göç rekor kırdı: İşte en çok göç alan ve veren il
Türkiye'de iç göç rekor kırdı: İşte en çok göç alan ve veren il
Okullar açılıyor: Okul çantası kaç liraya dolacak?
Okullar açılıyor: Okul çantası kaç liraya dolacak?
CTE aile mazereti nedeniyle atama sonuçlarını açıkladı
CTE aile mazereti nedeniyle atama sonuçlarını açıkladı
DSÖ, maymun çiçeği virüsüne karşı acil durum ilan etti
DSÖ, maymun çiçeği virüsüne karşı acil durum ilan etti
Erdoğan'dan Guterres'e: BMGK'nın adil bir yapıya kavuşturulması gerek
Erdoğan'dan Guterres'e: BMGK'nın adil bir yapıya kavuşturulması gerek
Ev sahiplerini ilgilendiren karar! Müteahhide dava açtı, tazminat kazandı
Ev sahiplerini ilgilendiren karar! Müteahhide dava açtı, tazminat kazandı
7 yaşındaki çocuğun kangren olduğu kaçak sünnete 2 tutuklama
7 yaşındaki çocuğun kangren olduğu kaçak sünnete 2 tutuklama
Erdoğan, AK Parti'ye katılan vekil ve belediye başkanlarına rozet taktı
Erdoğan, AK Parti'ye katılan vekil ve belediye başkanlarına rozet taktı
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerine başvuruyu teşvik edeceğiz
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerine başvuruyu teşvik edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyunları bozarak bugünlere geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyunları bozarak bugünlere geldik
Önder Kahveci: Memurlarımız yoğun bir iş yükü altında çalışmaktadır
Önder Kahveci: Memurlarımız yoğun bir iş yükü altında çalışmaktadır
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Ağustos 2024 22:30, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2024 22:50
Yazdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Saat 19.25'te başlayan görüşme 21.54'de sona erdi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan fotoğraf paylaşıldı. Görüşmenin ardından İletişim Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar, kalıcı ateşkes ve barış için atılması gereken adımlar ile güncel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına destek vermeyi sürdüreceğini, İsrail'in durdurulması ve uluslararası kamuoyunun İsrail'e yönelik baskılarını artırması için çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de aralarında bebeklerin de bulunduğu sivilleri katletmeye, masum Filistinlileri yerlerinden etmeye, okulları, hastaneleri, sivillerin sığındığı alanları vurmaya, insanları açlığa ve susuzluğa mahkum etmeye devam ettiğini, bazı Batılı ülkelerin tüm bunlara sessiz kalmasının ve İsrail'e yardıma devam etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve Filistinlilere insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için İslam dünyası başta olmak üzere bütün ülkelerin gayretlerini artırması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Abbas'ın yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hitap edecek olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi'' denildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber