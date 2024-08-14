Mardin'de otomobil traktöre çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Mardin'de otomobilin traktöre çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2024 22:16, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2024 22:16
Mardin-Diyarbakır yolunda plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak traktöre çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığını belirledi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.