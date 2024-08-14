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CTE aile mazereti nedeniyle atama sonuçlarını açıkladı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 2024 Yılı İkinci Dönem Aile Birliği Mazereti Nedeniyle Atama Planlaması Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ağustos 2024 22:05, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2024 22:13
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CTE aile mazereti nedeniyle atama sonuçlarını açıkladı

2024 yılı İkinci Dönem Aile Birliği Mazeret Atama Planlaması kapsamında; Bakanlık ve Komisyon atamalı personelin (kurum ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcıları dahil) aile birliği mazeretine dayalı naklen atanma ve yer değişikliği talepleri personelin mazeret durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76'ncı maddesi ile 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 3'üncü maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22, 24, 26 ve 41'nci maddeleri gereğince değerlendirilmiş olup, talepleri uygun görülenlerin isimleri ekli listede belirtilmiştir.

Bu kapsamda atanma/yerleştirilme talebinde bulunan Bakanlık ve Komisyon atamalı personelden;

1)Bulunduğu yerdeki hizmet süre şartını taşımayan: 136
2)Eşinin son iki yıl içinde 360 gün prim ödeme şartını taşımayan: 41
3)Aile birliği kararnamesi kapsamında geçerli hiçbir mazereti bulunmayan: 133
4)Belgelerini tam olarak (eşine ait güncel tarihli görev belgesi, güncel tarihli sosyal güvenlik hizmet döküm evrakı, eşinin kendisine ait iş yerinin faaliyette olduğuna ve zorunlu sigortasının yatırıldığına dair belge ile vergi levhası) ibraz etmeyen: 61
5)Aynı il içerisinde veya sadece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü talep eden: 41
6)Atanma/Yerleştirme talebinde bulunup talebinden feragat, görevinden istifa eden: 3

olmak üzere atanma/yerleştirilme talebinde bulunan toplam 415 personelin atanma şartlarına haiz olmaması sebebiyle atanma/yerleştirilme talepleri olumsuz olarak değerlendirilmiştir.

Atanma/Yerleştirilme şartlarına haiz olan 873 personelden;

1)Bulunduğu yer ile talep ettiği kurumun birbirine yakın olması nedeniyle: 86
2)Bulunduğu kurumda hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle: 94

olmak üzere toplam 180 personelin talebi olumsuz olarak değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda atanma talep eden Bakanlık ve komisyon atamalı toplam 693 personelin ataması/yerleştirilmesi/görevlendirilmesi yapılmıştır.

Talepleri olumlu değerlendirilen personele dair listeye ekte yer verilmiştir. Listede ismi bulunmayanların talebi uygun görülmemiş olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Kararname kapsamında yeniden inceleme veya itiraz talebinde bulunacak personelin taleplerini 19.08.2024 - 23.08.2024 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde UYAP sistemi üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Talepleri olumlu değerlendirilen personelin ayrılış tarihleri ayrıca bildirilecektir.

Talepleri olumlu değerlendirilen personellerimize yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.

Ek-1 Bakanlık Atamalı Personel Listesi
Ek-2 Komisyon Atamalı Personel Listesi

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